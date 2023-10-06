Instagram hikayelerinde yeni dönem; çoklu listeler

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:25

Güncelleme: 06.10.2023 - 12:25

Instagram'ın hikayeler bölümü için birden çok liste oluşturma özelliği teste alındı. Bu özellik ile sadece yakın arkadaşlara ekleme devri bitiyor. Hazırlanabilecek listeler ile daha farklı hikaye grupları oluşturmak mümkün olacak.

INSTAGRAM İÇİN YENİ ÖZELLİK

Popüler Meta uygulaması Instagram, hikaye paylaşımlarında daha özelleştirilebilir bir deneyim sunmak istiyor. Bu sebeple hikayeleri kimlerin izleyebileceğinin bile seçilmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar test edilen bu özellikle aynı anda birden çok listeye farklı içerikler paylaşabilecek.