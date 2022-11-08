Instagram için iki özelliğin duyurusu yapıldı

Instagram için direkt kurucusundan bir paylaşım geldi. Platform için iki farklı özellik duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 23:30
Instagram için iki özelliğin duyurusu yapıldı
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Instagram en çok yeniliğin geldiği veya yapıldığı mobil uygulamaların başında yer alıyor. Platformun kurucusu olan ve aktif bir şekilde süreçlerde rol oynayan Adam Mosseri, Twitter hesabı üzerinden Instagram'a getirilecek yeniliklerden bahsetti. 

INSTAGRAM'A İKİ FARKLI ÖZELLİK GELİYOR 

İçerik üreticilerini ön plana alarak geliştirilen bu yeniliklerden ilki, içerik zamanlama desteği. Söz konusu özellik uzun bir süredir bekleniyordu. Herkes için aktif edilen bu özelliğe ek olarak, NFT satma desteği kullanıma açıldı. 

Meta, ABD'deki belirli içerik üreticileri tarafından kullanılabilen altyapı sisteminden 2024 yılına kadar komisyon almayacağını duyurmuştu. 


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