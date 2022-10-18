Instagram'dan profilleri 'renklendirecek' özellik
Sosyal medya devi Instagram, profillere müzik ekleme özelliğini test etmeye başladı. Peki test aşamasında olan yeniliğin ayrıntıları neler?
Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram, etkileşimi artıracak ve çoğu kullanıcının seveceği bir özelliği test etmeye başladı. Instagram, geçen yıllarda hikayelere ve gönderilere müzik ekleme özelliğini getirmişti.
ShiftDelete'in haberine göre; şimdi bunu genişleterek sevilen müzik özelliğini ek olarak yeni bir alana daha taşıyacak.
Paylaşımlara eklenen müzikler, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırırken ek olarak da içeriklerin çeşitlenmesini ve zenginleşmesini de sağlıyor. Instagram, profillere müzik ekleme özelliği getiriyor.
ŞİMDİLİK TEST AŞAMASINDA
Sosyal medya platformları hakkında sık sık paylaşım yapan Alessandro Paluzzi ve Matt Navara bugün Instagram’ın yeni özelliğini, Twitter hesaplarından paylaştılar. Kullanıcıların Instagram profillerine müzik eklemeyi sağlayacak fonksiyon, şimdilik test aşamasında yer alıyor. Müzik ekleme özelliğinin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.
Bazı Instagram kullanıcıları profile müzik ekleme özelliğinin şu anda olmamasına rağmen diğer platformlar aracılığıyla kullanmaya çalışıyordu.
UÇTAN UCA ŞİFRELEME DE YOLDA
Instagram da bunun olmaması için yalnızca kendi bünyesi içinde çalışacak özelliği geliştirmeye başlamış olacağı düşünülüyor. Yeniliğin profilleri zenginleştirme ve etkileşimi artırma açısından önem sağlayacağı tahmin ediliyor.
Sosyal medya devi, ek olarak geçtiğimiz günlerde güvenlik açısından büyük önem taşıyan Uçtan Uca Şifreleme özelliğini de test etmeye başlamıştı. WhatsApp üzerinde uzun süredir kullanılan bu fonksiyon, mesajların bulunduğu platform dahil mesajların hiç kimse tarafından okunmamasını sağlıyor.
Gizliliğe önem veren sosyal medya kullanıcıları, Uçtan Uca Şifreleme özelliğinin platforma gelmesi gerektiğini savunuyor.
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