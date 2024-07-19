Instagram için silinen mesajlar özelliği geliyor

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:38

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:38

Instagram'da karşımıza çıkan Notlar özelliği, artık genişletiliyor. Buna göre kullanıcılar artık Reels akış gönderilerine de notlar bırakabilecekler. Bunlar yorumlar kısmının üstünde yer alan bir baloncuk olarak görülecek.

Notlarda oludğu gibi geçici olacak bu yorumlar, üç gün sonra eğer daha öncesinde silinmedilerse otomatik kaybolacak.

NOTLAR ÖZELLİĞİ YARI ÖZEL OLACAK

Notlar özelliği ya da bir diğer deyişle geçici yorumlar yarı özel olacaklar. Kullanıcılar yorumlarını kimlerin görüp kimlerin göremeyceğine kendileri karar verecekler.

Özellik, küresel olarak sunulmaya başlandı.