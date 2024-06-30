Yayınlanma: 30.06.2024 - 22:08

Güncelleme: 30.06.2024 - 22:08

Sosyal medya uygulaması Instagram çöktü iddiaları gündemde yer aldı. Instagram kullanıcılarının bir kısmı keşfete giremiyor. Peki, Instagram çöktü mü, keşfete ne oldu ve neden yenilenmiyor?

INSTAGRAM KEŞFETE NE OLDU?

Bazı kullancılara göre Instagram’da saat 10.00’dan beri Instagram keşfet sorunu yaşanıyor. Sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz belli değil.Kullanıcılar X’de bu durum hakkında paylaşımlar yaptı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor. 29 Haziran tarihinde Instagram uygulamada sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medya paylaşımlarında yer aldı. Konu hakkında ise resmi bir açıklama gelmedi.