Instagram için yeni karar; sohbet altyapısı değişiyor
Meta çatısı altında yer alan Instagram için Facebook üzerinden arkadaşlarla sohbet etme altyapısı kaldırılıyor.
Instagram için kısa bir süre önce yapılan açıklamada uygulamada 2020 yılından bu yana sunulan 'Facebook arkadaşlarıyla sohbet edebilme' imkanı kaldırılıyor. Bunu yaptığı bir duyuru ile açıklayan Meta, Instagram'dan Facebook hesaplarıyla sohbet edilemeyeceğinin altını çizdi.
INSTAGRAM ÜZERİNDEN ARTIK SOHBET EDİLEMEYECEK
Yapılan açıklamada, kullanıcıların artık Instagram'dan Facebook hesaplarıyla yeni konuşmalar ya da aramalar başlatılamayacağı ve daha önce Facebook üzerinden yapılan sohbetlerin orada kalacağı söylendi.
Bunun anlamı ise Facebook üzerinden bir sohbet sürdürüyorsanız, artık oradan devam etmeniz gerekecek.
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