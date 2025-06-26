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Instagram'ın yeniden paylaşma özelliği kullanıma açıldı

Instagram'ın yeniden paylaşma özelliği kullanıma açıldı

26.06.2025 21:10:00
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Haber Merkezi
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Instagram'ın yeniden paylaşma özelliği kullanıma açıldı

Instagram için yeniden paylaşma özelliği kullanıma açıldı. Farklı uygulamaların bünyesinde yıllardır bulunan özellik, Instagram için yeni kullanıma sunuldu.

Instagram için yeni sunulan 'yeniden paylaşma' özelliği aslında uzun yıllardır farklı uygulamalarda sunuluyor. Instagram'da ise gönderilerin altında yer alan, beğeniler, yorumlar ve mesaj olarak gönder ikonlarının yanına 'yeniden paylaş' butonu eklendi.

Yeniden paylaşma özelliği daha çok eski ismiyle Twitter'dan aşina olunan bir özellik.

Bu yeni özellik platforma yerleşik olarak gelmeden önce başka uygulamalarla Instagram'da da kullanılıyordu. 

Yeniden paylaşılan herhangi bir içerik kullanıcıların profillerine eklenen yeni sekmede ayrı olarak gösteriliyor. 

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