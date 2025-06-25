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GTA 6'nın PlayStation ardından Xbox sayfası da açıldı

GTA 6'nın PlayStation ardından Xbox sayfası da açıldı

25.06.2025 18:53:00
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Haber Merkezi
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GTA 6'nın PlayStation ardından Xbox sayfası da açıldı

Son 10 yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6'nın PlayStation sayfasının açılmasının ardından Xbox sayfası da açıldı. İsteyenler oyunu istek listesine ekleyebiliyor.

Rockstar Games GTA 6'nın çıkışının 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendiğini duyurmuştu. Oyunun bu kadar ertelenmesini beklemeyen oyunseverler gelişmeleri merakla takip ederken, konsol tarafında oyunun sayfaları açıldı. Böylelikle PlayStation ve Xbox sayfaları açılan GTA 6'yı artık istek listesine eklemek mümkün oluyor.

GTA 6 İÇİN MERAKLI BEKLEYİŞ

GTA 6'nın konsol tarafı için de çıkacak olması konsol satışlarını bile etkilemesi bekleniyor. Bu kadar beklentisi yüksek olan bir oyun için ortaya çıkan her haber oyunseverleri heyecanlandırıyor. PlayStation kullanıcıları oyunun ikinci fragmanı çıktığı günden bu yana GTA 6'yı istek listesine ekleyebiliyordu. Bu imkan Xbox tarafı için yeni açıldı.

Oyunun sayfasının açılması ne anlama geliyor?

Oyunla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isteyen kişilere e-posta gönderilmesini sağlayan bu sistem aynı zamanda oyuncuların isteklerini de dile getirmesini sağlıyor. Örneğin oyuna gelecek diller talebe göre belirlenebiliyor.

Bunun yanı sıra ön yüklemesi başladığında haberdar olmak da bu şekilde kolaylaşıyor. Oyun için şu anda 328,76 MB'lık bir ön yükleme dosyası bulunuyor ancak bu oyunun oynanışıyla ilgili değil.

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