Yayınlanma: 01.10.2023 - 14:59

Güncelleme: 01.10.2023 - 14:59

Sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter), Ağustos ayında yeni bir program başlatmıştı. Bu program kapsamında içerik oluşturucuları ile reklam gelirleri paylaşılacaktı. Bu sayede tweet görüntülenmelerinden içerik oluşturucular para kazanabilecekti. Birçok kişi tarafından bu yeni düzenlemenin şartları merak edilmeye başlandı.

Peki X'den (Twitter) nasıl para kazanılır? Twitter'dan para kazanmanın şartları nelerdir?

TWİTTER'DAN PARA NASIL KAZANILIR? ŞARTLARI NELERDİR?

Bu programa katılabilmek için içerik oluşturucuların en az 10 bin takipçiye sahip olmaları ve hesap ayarlarında "Tweetlerden Para Kazan" seçeneğini etkinleştirmeleri gerekiyor. Ayrıca, Twitter Blue üyeliğine sahip olan ve son üç ay boyunca aylık 5 milyon tweet gösterimi elde eden kullanıcılar bu programa katılmaya hak kazanacaklar. Programa dahil olduklarında, içerik oluşturucular tweet'lerine gelen yanıtlardan elde edilen reklam gelirini otomatik olarak alacaklar. Bu ödemeler, Twitter Blue aboneliği sırasında kullanılan Stripe üzerinden gerçekleştirilecek.

Bazı büyük içerik üreticileri, Twitter'da paylaştıkları içeriklerden elde ettikleri ödemelerin oldukça yüksek olduğunu bildiriyorlar. Örneğin, yaklaşık 750 bin takipçisi olan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolar ödediğini açıklamıştı. Siyasi yorumcu Benny Johnson ise 1,7 milyon takipçisi olduğunu ve 9.546 dolar kazandığını belirtmişti.

Son olarak da Twitter'ın CEO'su Linda Yaccarino 3 ayda Twitter içerik oluşturucularına toplamda 20 milyon dolar ödeme yapıldığını belirtmişti.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki bu program aracılığıyla Twitter'da her türlü içerikten para kazanmak mümkün değildir. Twitter'ın içerikten para kazanma politikalarına göre, cinsel içerikten para kazanmak mümkün değildir. Twitter, yetişkinlere yönelik içeriğe izin veren nadir ana akım sosyal medya platformlarından biri olduğu için bu karar oldukça çok dikkat çekti.

Ayrıca, yasadışı ürünler, suç içeren içerikler, şiddet içeren veya sansürlenmemiş içerikler, yanlış veya yanıltıcı iddialar, telif hakkı ihlali içeren içerikler gibi belirli içerik türlerinden de para kazanmak mümkün değildir.