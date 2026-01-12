Instagram milyonlarca kişiyi etkileyen güvenlik ihlaline yönelik açıklama yaptı

Kişisel verilerin açığa çıktığı ve bundan yaklaşık 17,5 milyon kişinin etkilendiğine yönelik haberlerin ardından Instagram konuyla ilgili açıklama yaptı. 2024 yılındaki bir sızıntı üzerinden milyonlarca kişinin kullanıcı adları, fiziksel adresleri ve telefon numaları gibi kişisel verilerin çalındığı düşünülüyor.

Bu hacklenme olayının asıl konuşulmasının sebebi ise Dark Web üzerinden kullanıcıların kişisel verilerinin satışa çıkması ve uygulamadan parola sıfırlama isteği gelen kişilerin sayısının artması.

Instagram ise bu konu hakkında resmi kanallar yerine sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yayınladı. Platformun yöneticilerine göre 'parola sıfırlama istekleri' hacklenme olayı kaynaklı değil, teknik bir sorundan kaynaklı.