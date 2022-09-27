Instagram özlenen tasarıma geri dönüyor

27 Eylül 2022 Salı, 09:45

Sürekli olarak yeni güncellemeler ile kimi zaman kullanıcıların beğenisini kimi zamansa nefretini kazanan Instagram, bir “Super App” olma yolunda hızla ilerliyor. Sürekli olarak potansiyel rakiplerinin özelliklerini “ödünç alan” uygulama, bu kez özüne dönüyor.

Yeni özelliklerini küçük bir kesim üzerinde test eden Instagram yetkilileri bu sefer ki özelliği ise aslında yıllardır Instagram kullanan herkesin aşina olduğu bir tasarım. Bu “yeni” tasarımda alt çubukta yer alan mağaza sekmesinin yerini bildirimler alacak.

Webtekno'nun haberine göre Instagram’ın çatı şirketi olan Meta’nın sözcüsü Anne Yeh, bugün yaptığı bir açıklamada bu yeni güncellemenin şu anda sınırlı sayıda kullanıcıda test edildiğini onayladı. Aslında 2018 yılından önce de mağaza sekmesinin yerinde duran bildirim sekmesi, mağaza sisteminin Instagram’a eklenmesiyle birlikte anasayfada mesajların yanına konumlandırılmıştı.

Mağaza sekmesi taşınıyor

Her ne kadar ABD’li sosyal medya platformu mağaza sekmesi için çalışmalarına devam ediyor olsa da mağaza sistemi ne yazık ki Meta’nın en kârlı yatırımlarından birisi değil. Ancak özelliği tamamen kaldırmak istemeyen yetkililer mağaza sekmesini kaydedilenler ve ayarları görüntülediğiniz menüye taşıyacak. Ancak tabii ki bu özelliğin yakın zamanda kaldırılacağı hakkında bazı raporlar da mevcut.

Eylül ayının başında ortaya çıkan bir rapora göre Meta yetkilileri, Instagram’daki mağaza sistemini 2023 yılının mart ayına kadar tamamen uygulamadan çıkarmak istiyor. Facebook uygulamasındaki mağaza sekmesini daha da geliştirmek isteyen yetkililerin satış yapmak isteyenleri Facebook’a çekmek istediği düşünülüyor.

Sosyal medyada bu bildirim sekmesinin eski yerine döndüğünü gören pek çok Instagram kullanıcısı uygulamanın daha fazla eskiye dönmesini ve özledikleri “Fotoğraf paylaşım platformunun” geri gelmesini istediklerini belirtti.