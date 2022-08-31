Instagram, tartışma yaratan özelliğini değiştiriyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:23

Instagram ve Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformları, kullanıcılara anasayfada gördükleri içerikler için kısıtlı müdahale imkanı sunuyor. Instagram, timeline (zaman çizelgesi) olarak nitelendirilen sayfanın özelleştirilebilir hale geleceğini müjdeledi.

AKIŞ GÖNDERİLERİ ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

Instagram’da en çok takip edilen kişilerden biri olan Kylie Jenner, Instagram’ın eski akış algoritmasına dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Birçok ünlünün benzer sorunlara değinmesi nedeniyle Instagram çalışmalarını hızlandırdı. Analistler, Instagram’ın TikTok benzeri akış algoritma üzerinde çalıştığını belirtiyor.

'İLGİLENMİYORUM' SEÇENEĞİ

ShiftDelete'in haberine göre; şirket, kullanıcıların keşfet sayfasında birden fazla gönderiyi “ilgilenmiyorum” olarak işaretleyebileceğini duyurdu. Kullanıcılar, bu sayede kısa sürede keşfet içeriklerini isteklerine göre şekillendirebilecek.

Instagram’ın anasayfa ve keşfet sayfalarını düzenleme konusundaki en önemli adımlarından bir diğeri ise filtreleme özelliği. Kullanıcıların hesaplarındaki bir listeye ekledikleri belirli kelimeler, ifadeler, emojiler, başlıklar ve etkiketler ile önerilen içeriği gizlemesini sağlayan özellik test edilmeye başlandı.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Favoriler adı verilen yeni sekme, beğendiğiniz tarzdaki içerikleri listelemenize yardımcı olacak. Bununla birlikte Instagram, takip ettiğiniz kullanıcıların gönderilerini kronolojik sıra ile görmenize imkan tanıyacak. Kronolojik gönderi listeleme özelliğinin Instagram’ın eski algoritmasıyla benzer şekilde çalışacağı tahmin ediliyor.

Sosyal medya platformunda önerilen gönderileri erteleme özelliği de bulunuyor ve kullanıcıların istenmeyen içeriklere 30 gün ara vermelerini sağlıyor. Yeni özelliklerin yakında tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.