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Steam'in yeni arayüzü test aşamasında

Steam'in yeni arayüzü test aşamasında

27.07.2025 17:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Steam'in yeni arayüzü test aşamasında

Valve'nin oyun hizmeti verdiği Steam'de arayüz değişikliği yapılacak. Bunun için testler başladı.

Steam'de yıllardır değişmeyen bir arayüz tasarımı bulunuyordu. Bu tasarımın bir süre önce değişeceği ortaya çıkmıştı. Artık beta sürümünde test süreci başladı. Yeni arayüzü test etmek isteyen kullanıcılar, bu haliyle kullanıp, Valve'ye geri dönüş verebiliyor.

Daha önce çıkan haberlere göre Steam'in tasarımı daha modern ve işlevsel olacak. Kategorilere ulaşmak, yeni oyunları listelemek ve ana sayfadaki indirimleri takip etmek çok daha kolay olacak. 

Steam'in yeni arayüzü kullanıcı geri dönüşlerine göre şekillenecek. 

Steam hesabınız varsa beta sürümünü test etmek için Ayarlar, Arayüz, İstemci Beta Katılımı ve Steam Beta Update bölümlerine sırasıyla tıklamanız gerekiyor. Sonrasında Steam'i yeniden başlatınca arayüz beta açılmış oluyor. 

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