Instagram ve Facebook’a 3D avatarlar geliyor
Facebook'un ana şirketi Meta, Instagram Hikayeler ve mesajlara üç boyutlu avatarların geleceğini duyurdu. Buna ek olarak yapılan açıklamada Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi.
Meta, Instagram Hikayeler ve direkt mesajlara üç boyutlu
avatarların dahil olacağını ve Facebook ile Messenger’daki avatarların da
güncelleneceğini duyurdu. Güncelleme sonrasında ilk olarak ABD, Kanada ve Meksika’da
bulunan kullanıcılar; Quest VR platformu dahil olmak üzere Meta’nın tüm diğer
platformlarındaki çıkartma, paylaşım, profil resimleri ve çok daha fazlasında
sanal üç boyutlu avatarları olarak görübilecekler.
WebTekno’da yer alan habere göre; buna ek olarak Meta’nın
avatarlar ve kimlikten sorumlu genel müdürü Aigerim Shorman; yeni avatarların
yeni yüz şekilleri ile implantlar, işitme cihazları ve tekerlekli sandalyeler
gibi yardımcı cihazlar içereceğini ve böylece güncellemenin engelli bireyleri
de kapsayacağını ifade etti.
INSTAGRAM HİKAYELERİNE EKLENEBİLECEK
Özellik, Instagram Hikayeler kısmında bir etiket olarak
çıkacak ve tıpkı anket ya da soru sorma etiketlerini kullanabildiğimiz gibi
ulaşabileceğiz. Dileyen kullanıcılar burada kendi üç boyutlu avatarlarını
yaratarak diledikleri gibi hikayelerine ekleyebilecekler.
Bugün yaptığı açıklamada bu yeniliğin Facebook'un Metaverse
çalışmalarına paralelliğinden bahseden Shorman, "Connect 2021'de metaverse
ile ilgili uzun vadeli vizyonumuzu açıkladığımızdan beri, aslında binlerce mil
uzakta olan sevdiklerinizle aynı odada oturabileceğiniz ya da dünyaya yayılmış
yetenekli bir ekiple doğal olarak çalışabileceğiniz bir geleceğe doğru inşa
ederek, sosyal teknolojinin bu sonraki evrimini oluşturmaya devam ettik”
ifadelerini kullandı.
Shorman'ın hem VR ve AR arasında, hem de telefon ve
bilgisayar gibi daha tanıdık platformlar arasında bir köprü kurduğunu ifade
ettiği avatarların, şirketin metaverse konseptine girişini daha da ileriye
taşıdığı belirtildi.
Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise metaverse'in şirket için bir öncelik olduğunu kaydederek, ileride birden fazla avatara sahip olmanın mümkün olacağını aktardı.
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