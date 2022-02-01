Instagram ve Facebook’a 3D avatarlar geliyor

01 Şubat 2022 Salı, 11:46

Meta, Instagram Hikayeler ve direkt mesajlara üç boyutlu avatarların dahil olacağını ve Facebook ile Messenger’daki avatarların da güncelleneceğini duyurdu. Güncelleme sonrasında ilk olarak ABD, Kanada ve Meksika’da bulunan kullanıcılar; Quest VR platformu dahil olmak üzere Meta’nın tüm diğer platformlarındaki çıkartma, paylaşım, profil resimleri ve çok daha fazlasında sanal üç boyutlu avatarları olarak görübilecekler.

WebTekno’da yer alan habere göre; buna ek olarak Meta’nın avatarlar ve kimlikten sorumlu genel müdürü Aigerim Shorman; yeni avatarların yeni yüz şekilleri ile implantlar, işitme cihazları ve tekerlekli sandalyeler gibi yardımcı cihazlar içereceğini ve böylece güncellemenin engelli bireyleri de kapsayacağını ifade etti.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE EKLENEBİLECEK

Özellik, Instagram Hikayeler kısmında bir etiket olarak çıkacak ve tıpkı anket ya da soru sorma etiketlerini kullanabildiğimiz gibi ulaşabileceğiz. Dileyen kullanıcılar burada kendi üç boyutlu avatarlarını yaratarak diledikleri gibi hikayelerine ekleyebilecekler.

Bugün yaptığı açıklamada bu yeniliğin Facebook'un Metaverse çalışmalarına paralelliğinden bahseden Shorman, "Connect 2021'de metaverse ile ilgili uzun vadeli vizyonumuzu açıkladığımızdan beri, aslında binlerce mil uzakta olan sevdiklerinizle aynı odada oturabileceğiniz ya da dünyaya yayılmış yetenekli bir ekiple doğal olarak çalışabileceğiniz bir geleceğe doğru inşa ederek, sosyal teknolojinin bu sonraki evrimini oluşturmaya devam ettik” ifadelerini kullandı.

Shorman'ın hem VR ve AR arasında, hem de telefon ve bilgisayar gibi daha tanıdık platformlar arasında bir köprü kurduğunu ifade ettiği avatarların, şirketin metaverse konseptine girişini daha da ileriye taşıdığı belirtildi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise metaverse'in şirket için bir öncelik olduğunu kaydederek, ileride birden fazla avatara sahip olmanın mümkün olacağını aktardı.