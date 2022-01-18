Instagram, çok konuşulacak özellik için çalışmalara başladı: 'Takipçi gizleme'

18 Ocak 2022 Salı, 12:22

Fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu, Meta’ya bağlı Instagram; doğrulanmış hesapların gizliliğini artıracak bir yenilik üzerinde çalışıyor. Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre, kullanıcılar takipçi sayısının başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek. Ancak bu özellikten sosyal medya platformunu kullanan herkes faydalanamayacak.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Shift Delete'in haberine göre; sosyal medya uygulamalarındaki yenilikleri kullanılma sunulmadan önce açığa çıkaran Alessandro Paluzzi, yeni özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı.

Paluzzi, Twitter’dan yayınladığı gönderide “Instagram görüntülenebilecek takipçi sayısını kısıtlama özelliği üzerinde çalışıyor” cümlelerini aktardı.

INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISINI GÖSTERMEYECEK

Yeni özellik sayesinde mavi tiki olan bir kullanıcı dilerse takipçilerini sadece kendisine özel kılacak. Bunu yaptığında Instagram, ilgili hesabın “Takipçiler” sekmesini gizli hale getirecek. Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, “Takipçileri yalnızca ….... kullanıcısı görüntüleyebilir” uyarısı çıkacak.

ÖZELLİĞİ HERKES KULLANAMAYACAK

Ancak bu özelliği ne yazık ki herkes kullanamayacak. Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı bilgiye göre Instagram, sadece 4 bin ve üzeri takipçiye sahip doğrulanmış işletme hesaplarının takipçilerini kısıtlamasına izin verecek.

Eğer takipçi sayınız 4 binden düşükse, mavi tikiniz yoksa ve işletme hesabı kullanmıyorsanız “Takipçiler” bölümü eskisi gibi herkese açık olacak.

HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Bu da, gelecekte değişiklik yapılabileceği ve bütün Instagram kullanıcılarının erişimine açılabileceği anlamına geliyor. Fakat son kararı Instagram’ın çatı şirketi Meta verecek.

Öte yandan takipçi kısıtlama işlevinin kullanıma sunulacağı tarih ise belirsizliğini koruyor.