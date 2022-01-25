Instagram’ın sevilen özelliği Twitter'a geliyor

25 Ocak 2022 Salı, 10:40

Twitter, yalnızca kendi seçiğiniz belirli bir grup insanın tweetlerinizi görebilmesini sağlayacak ‘Yakın Arkadaşlar’ isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik muhtemelen pek çok Instagram kullanıcısı için oldukça tanıdık.

‘GÜVENİLİR ARKADAŞLAR’

Instagram kullanıcıları bir hikaye paylaşımı yapacakları zaman, dilerlerse yalnızca kendi belirledikleri bir grup insanın bunu görmesini sağlayabiliyor. Twitter ise geçtiğimiz Temmuz ayında, buna oldukça benzeyen ve o zamanlar ‘Güvenilir Arkadaşlar’ olarak adlandırdığı bir özellik üzerinde çalışıyordu.

Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ise, şirketin bu işin peşini bırakmadığını gösteriyor. İlk olarak, isimlendirmesinin Güvenilir Arkadaşlar yerine, Yakın Arkadaşlar olarak şekillendiği görülüyor. Ayrıca, bu yakın arkadaş gurubu kısaca Flock, yani Sürü olarak adlandırılacak. Buna ek olarak, sürünüze 150 kişiye kadar ekleme yapabileceksiniz.

ShiftDelete’in haberine göre; Instagram’da eğer birisi sizi Yakın Arkadaşlar grubuna eklediyse, bunu en basit şekliyle yapılan paylaşımın altındaki yeşil renkli etiketten anlayabiliyorsunuz. Twitter’da da Sürü olarak adlandırılan özellik sayesinde, gönderilen tweetlerin altında “Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz” şeklinde bir yazı çıkacağı söyleniyor.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works ??



?? You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock ??

?? People won't be notified if you remove them from the list ?? pic.twitter.com/xtGcDiHgxS — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022

Sistemlerin aslında oldukça benzer mantıkta çalışacağını söylenebilir. Ayrıca tıpkı Instagram’da olduğu gibi, dilediğiniz zaman düzenleme yapabileceksiniz. Buna ek olarak, tweet atarken tıpkı hikaye paylaşımında olduğu gibi, herkese açık ya da yalnızca Yakın Arkadaşlar seçeneklerinden istediğinizi seçebileceksiniz.

‘GEREKSİZ’ DİYENLER DE MEVCUT

Twitter tarafından kullanıcı deneyimini iyileştirmek için son dönemde yapılan iyileştirmelerin büyük bir kısmı kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Tabii bazı yeniliklerin oldukça gereksiz olduğunu düşünenler de mevcut.

Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter Sözcüsü Tatiana Britt şunları söyledi:

“Twitter her zaman insanların sağlıklı sohbetler yapmasına yardımcı olmak için yeni yollar üzerinde çalışıyor ve şu anda insanların daha özel paylaşımda bulunmasına izin vermenin yollarını araştırıyoruz. Şu anda özellik hakkında paylaşacak başka haberimiz yok. Ancak Twitter Flock’un yalnızca bir yer tutucu adı olduğunu doğrulayabiliriz.”