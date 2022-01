Instagram’ın sevilen özelliği Twitter'a geliyor

Twitter, yalnızca kendi seçiğiniz belirli bir grup insanın tweetlerinizi görebilmesini sağlayacak ‘Yakın Arkadaşlar’ isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik muhtemelen pek çok Instagram kullanıcısı için oldukça tanıdık.

‘GÜVENİLİR ARKADAŞLAR’

Instagram kullanıcıları bir hikaye paylaşımı yapacakları zaman, dilerlerse yalnızca kendi belirledikleri bir grup insanın bunu görmesini sağlayabiliyor. Twitter ise geçtiğimiz Temmuz ayında, buna oldukça benzeyen ve o zamanlar ‘Güvenilir Arkadaşlar’ olarak adlandırdığı bir özellik üzerinde çalışıyordu.

Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ise, şirketin bu işin peşini bırakmadığını gösteriyor. İlk olarak, isimlendirmesinin Güvenilir Arkadaşlar yerine, Yakın Arkadaşlar olarak şekillendiği görülüyor. Ayrıca, bu yakın arkadaş gurubu kısaca Flock, yani Sürü olarak adlandırılacak. Buna ek olarak, sürünüze 150 kişiye kadar ekleme yapabileceksiniz.

ShiftDelete’in haberine göre; Instagram’da eğer birisi sizi Yakın Arkadaşlar grubuna eklediyse, bunu en basit şekliyle yapılan paylaşımın altındaki yeşil renkli etiketten anlayabiliyorsunuz. Twitter’da da Sürü olarak adlandırılan özellik sayesinde, gönderilen tweetlerin altında “Paylaşımı yapan kişi sizi sürüsüne eklediği için bu tweeti görebiliyorsunuz” şeklinde bir yazı çıkacağı söyleniyor.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works ??



?? You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock ??

?? People won't be notified if you remove them from the list ?? pic.twitter.com/xtGcDiHgxS