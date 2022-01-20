Instagram'a yeni özellik geliyor: Tüm videolarda kullanılabilecek
Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram, Remix özelliğinin Reels videolarına ek olarak tüm video içeriklerinde kullanılabileceğini duyurdu.
Instagram, Remix özelliğinin Reels videolarına ek olarak tüm video içeriklerinde kullanılabileceğini açıkladı. Böylece kullanıcılar platform üzerinden yeni kitlelere ulaşırken yaratıcılıklarını göstermek ve birbirleriyle iş birliği yapmak için yeni yöntemlere sahip olacak.
Reels’da olduğu gibi, Remix özelliği ile videoları remikslerken insanların Collabs (Katkıda Bulunma), Seslendirme, Efektler ve Ses Araçları gibi çeşitli yaratıcı araçlara erişimi olacak.
Remix özelliğini kullanmak için yapılması gerekenler şu şekilde:
- Herkese açık bir Instagram videosu seçin
- Sağ üst köşedeki ‘üç nokta’ ikonuna tıklayın
- ‘Bu videoyu remiksle’ seçeneğine tıklayın
- Yanıtınızı kaydedin veya galerinizden yükleyin
- Bir Instagram videosunun remiksi Reels videoları paylaştığınız her yerde görünür olur
- Bu özelliğin kullanıma sunulmasından önce platforma yüklenmiş olan videolarda Remix özelliği kullanılamıyor.
Instagram ayrıca planlanmış canlı yayınları için insanların artık konu, tarih ve saat gibi bilgileri profillerinde öne çıkarabileceklerini açıkladı. Bu özellik sayesinde takipçiler izlemek istedikleri planlanmış canlı yayınlar için daha kolay bir şekilde hatırlatıcılara kaydolabilecek ve yayınları izleyebilecek.
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