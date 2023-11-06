Instagram'dan gelen mesajla hayatı kararıyordu... İş ararken dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:57

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:10

Eşinden ayrı yaşayan Nilgün Özmen, çocuğuna bakacak kimse bulamadığı için bir süre önce işinden ayrıldı. Evde çocuğu ile ilgilenip, aynı zamanda el işleri yaparak kira ve ihtiyaçlarını karşılayan Özmen'in ödeyemediği kredi borcu, faiziyle 28 bin lira oldu ve banka tarafından icraya verildi.

Sosyal medya üzerinden hem iş ilanlarına bakıp, hem evde yapacağı el işleri arayan Özmen'e sosyal medya hesabından 'Faturalıya kredi' başlığıyla 'Kredi ister misiniz?' şeklinde bir mesaj geldi.

'EVET' DEMEDEN ÖNCE ARKADAŞLARINA SORDU

Zor günler geçirdiği için kredi çekerek bir miktar borcunu azaltıp, düşük miktarlarda ödeyebileceğini düşünen Özmen, mesaja cevap verip, kendisinden istenen kullandığı mobil şebeke ve ne kadar kredi talep ettiği yönündeki soruları yanıtladı.

Mesajda 4 bin liralık kredi için 24 ay vadeli aylık 187 lira ödeme, 12 bin liralık kredi için de aynı vadede aylık 562 lira ödeme imkanı sunuldu. Ayrıca aylık ödemesi istenen miktarların faturalı hattından tahsil edileceği söylenen Özmen'den, gelen mesaja 'Evet' yazarak cevap vermesi istendi.

Dolandırılacağından şüphelenen Özmen, durumu bir arkadaşına sordu. Arkadaşlarının uyarısı üzerine dolandırılmaktan son anda kurtulan Özmen, şikayetçi oldu.

'ÇEVREMDE ÇOK DOLANDIRILAN OLDU'

Borçları nedeniyle zor günler geçirdiğini ve bir anda gelen mesajla sevindiğini belirten Nilgün Özmen, "Bir ara umutlandım. Kredi borcumu ödeyip, eksiklerimi giderecektim. Ancak arkadaşlarım mesajın dolandırıcılar tarafından gönderildiğini söyledi. Bu kişiler, iş arayanları sosyal medya hesaplarından takip edip, mesaj gönderiyormuş. İş ararken dolandırılacaktım" dedi.

Özmen'in danıştığı ve dolandırılmasının önüne geçen arkadaşlarından Halit Mert, bu şekilde mesaj gönderip, yardıma muhtaç kişileri dolandırılan sosyal medya hesapları olduğunu söyledi.

Çok sayıda tanıdığının uygun kredi ya da çekiliş kazanıldığı yalanı ile kandırıldığını belirten Mert, "Çevremde çok dolandırılan oldu. Bu kişiler, insanların zor durumundan faydalanıp, kandırıyor ve insanlara zarar veriyorlar. Dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.