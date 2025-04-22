Instagram yaşınıza göre ayarlarınızı güncelleyebilecek

Yayınlanma: 22.04.2025 - 20:16

Güncelleme: 22.04.2025 - 20:16

Meta, genç kullanıcıların Instagram'da tespit edilmesini ve yaşına uygun içeriklerin karşısına çıkması için çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda yapay zekanın da yardımıyla Insagram artık kullanıcıların yaşına göre ayarlarını güncelleyecek.

Yapay zeka ile kullanıcıların yaşı tahmin edilecek ve bazı hesap ayarları otomatik olarak değişitirilecek.

Özellikle, çocukların ve gençlerin farklı yaş beyanı yapıp yapmadığını tespit etmek üzere geliştirilen sistem, eğer 'küçük yaş' tespit ederse otomatik olarak kısıtlayıcı bir mod olan genç hesap moduna geçirecek.

Meta, Instagram özelinde daha önce yaş tespiti için mesaj içerikleri ve etkileşim verileri gibi verileri analiz eden yapay zeka kullanmaya başlamıştı. Veriler ışığında Instagram'da 18 yaş altı kullanıcıları özel hesaplara yönlendiriliyor, içerikler sınırlanıyor ve yabancı mesajlar da engelleniyordu.

Yeni özelliğin test süreci ABD özelinde başladı. İlk etapta yanlışlıkların olabileceği söyleniyor ve bunun geri alınması mümkün olacak.