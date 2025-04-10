Instagram için uzun yıllardır beklenen hamle geliyor mu?

Instagram'ın uzun yıllardır iPad versiyonu bulunmuyor. Bu milyonlarca aktif kullanıcının deneyimini olumsuz etkiliyor.

Instagram için uzun yıllardır beklenen hamle geliyor mu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 19:09

Instagram çıktığı günden beri mobil cihazlarda yer alsa da iPad tarafı için özel bir uygulamaya sahip değildi. iPad kullanıcılarının yıllardır beklediği Instagram uygulaması 15 yılın ardından geliyor olabilir. 

Instagram çalışanının The Information'a verdiği bilgilere göre Meta çalışanları iPad için Instagram uygulaması geliştiriyor. Ancak burada ilginç olan kısım Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin yıllardır sorulan iPad uygulaması gelecek mi sorularına hep olumsuz cevap vermesi. 

Mosseri, iPad için özel bir Instagram uygulaması geliştirmeyi düşünmediklerini defalarca vurgulamış hatta, iPad kullanıcılarının sorunsuz bir şekilde tarayıcı üzerinden Instagram'ı kullandıklarını bile söylemişti. Ancak bu fikirler değişmiş görünüyor. 

Birkaç yıl önce sorulan soru üzerine Mosseri, yetirli sayıda kullanıcının iPad için Instagram uygulamasını talep etmediğini bu yüzden geliştirilmediğini söylemişti.


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