Instagram için yeni bir özellik test edilmeye başlandı

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:39

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:40

Instagram'ın test etmeye başladığı Storylines adı verilen özellik, hikayeleri bazı kategorilere göre sıralıyor ve bu şekilde bir akış sağlıyor. Daha önce defalarca yeni özellikleri keşfedip paylaşan Alessandro Paluzzi tarafından sızdırılan özellik, kullanıcıların hikayeleri belirli bir tema üzerinden izleyebilmesine olanak sağlacak gibi görünüyor.

INSTAGRAM'A YENİ HİKAYE ÖZELLİĞİ

Bu özellik, hikayeleri birbirine bağlayan bir şekilde sunacak. Özellik, akışın normal hikaye sıralamasında en son paylaşılan içerik gibi görünmeyecek bunun yerine Storylines içinde paylaşılan hikayeler konuya bağlı olarak tek bir yerde toplanabilecek. Özellikle ilgili resmi paylaşım yapılmadı ve tam olarak nasıl işleyeceği de kesin değil.