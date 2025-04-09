Instagram'ın ardından X'e de şifreli özellik geliyor

Kısa bir süre önce Instagram'a özel kodlu Reels'ların geleceği ortaya çıkmıştı, benzer bir sistemin X için de geleceği söyleniyor.

Instagram'ın ardından X'e de şifreli özellik geliyor
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 21:28

Kısa bir süre önce Meta'nın sahibi olduğu Instagram'da Reels'a özel bir sistem geleceği söylenmişti. Bu özellik ile özel koda sahip olmayan kişilerin bu videoları izleyemeyecekti. Benzer bir özelliğin aynı şekilde X'e XChat isimli olarak geleceği iddia edildi.

X İÇİN YENİ BİR ÖZELLİK GELİŞTİRİLİYOR

XChat, kullanıcıların konuşmalarını şifre ile koruyan özel bir iletişim ağı sunacak. Burada mesajların tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi 'uçtan uca şifreleme' ile korunacağı bu sayede daha güvenli bir iletişim kurulacağı aktarılıyor. 

Öyle ki atılan mesajlar bu altyapı sayesinde herkesten silinebilecek. 

Okundu bilgisinin kaldırılmasına, sesli mesaj gönderilebilmesine ve dosya göndermeye olanak sağlayacak XChat'in ne zaman sunulacağı bilinmiyor.


İlgili Haberler

Instagram'a şifreli ilginç hamle! Şifreyi bilmeyenler izleyemeyecek

Instagram'a şifreli ilginç hamle! Şifreyi bilmeyenler izleyemeyecek
Instagram'dan 16 yaşının altındakilere ebeveyn izni kararı

Instagram'dan 16 yaşının altındakilere ebeveyn izni kararı
Instagram'a çok konuşulacak özellik: Artık beğenilerinize dikkat edin!

Instagram'a çok konuşulacak özellik: Artık beğenilerinize dikkat edin!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler