Instagram'ın ardından X'e de şifreli özellik geliyor

Kısa bir süre önce Meta'nın sahibi olduğu Instagram'da Reels'a özel bir sistem geleceği söylenmişti. Bu özellik ile özel koda sahip olmayan kişilerin bu videoları izleyemeyecekti. Benzer bir özelliğin aynı şekilde X'e XChat isimli olarak geleceği iddia edildi.

XChat, kullanıcıların konuşmalarını şifre ile koruyan özel bir iletişim ağı sunacak. Burada mesajların tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi 'uçtan uca şifreleme' ile korunacağı bu sayede daha güvenli bir iletişim kurulacağı aktarılıyor.

Öyle ki atılan mesajlar bu altyapı sayesinde herkesten silinebilecek.

Okundu bilgisinin kaldırılmasına, sesli mesaj gönderilebilmesine ve dosya göndermeye olanak sağlayacak XChat'in ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

.@X has started working on XChat on android as well.

We will be requested to set a 4 digit password while setting up XChat which will be asked periodically.



{ Screenshot from 10.88.0-beta.1 } https://t.co/pAVozu00Rv pic.twitter.com/F8fPbFw1gX