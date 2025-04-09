Instagram'ın ardından X'e de şifreli özellik geliyor
Kısa bir süre önce Instagram'a özel kodlu Reels'ların geleceği ortaya çıkmıştı, benzer bir sistemin X için de geleceği söyleniyor.
Kısa bir süre önce Meta'nın sahibi olduğu Instagram'da Reels'a özel bir sistem geleceği söylenmişti. Bu özellik ile özel koda sahip olmayan kişilerin bu videoları izleyemeyecekti. Benzer bir özelliğin aynı şekilde X'e XChat isimli olarak geleceği iddia edildi.
X İÇİN YENİ BİR ÖZELLİK GELİŞTİRİLİYOR
XChat, kullanıcıların konuşmalarını şifre ile koruyan özel bir iletişim ağı sunacak. Burada mesajların tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi 'uçtan uca şifreleme' ile korunacağı bu sayede daha güvenli bir iletişim kurulacağı aktarılıyor.
Öyle ki atılan mesajlar bu altyapı sayesinde herkesten silinebilecek.
Okundu bilgisinin kaldırılmasına, sesli mesaj gönderilebilmesine ve dosya göndermeye olanak sağlayacak XChat'in ne zaman sunulacağı bilinmiyor.
.@X has started working on XChat on android as well.— Swak (@swak_12) April 5, 2025
We will be requested to set a 4 digit password while setting up XChat which will be asked periodically.
{ Screenshot from 10.88.0-beta.1 } https://t.co/pAVozu00Rv pic.twitter.com/F8fPbFw1gX
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