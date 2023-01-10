Instagram yeni duyuru yaptı: O buton kaldırılıyor
Instagram altyapısında bir türlü istenen etkiyi yaratamayan Mağaza butonu uygulamanın ana ekranından kaldırılacak.
Instagram uzun bir süredir bir eklediği bir kaldırdığı butonlarla gündeme geliyor. Daha önce de ana sayfanın tasarımını birkaç kez değiştirmek için adım atan Instagram geliştiricileri şimdi de ana sayfadan Mağaza butonunu kaldırıyor.
INSTAGRAM'DA YENİ TASARIM ŞUBAT AYINDA BİZLERİ KARŞILAYACAK
Konu hakkında açıklama yapan şirket yeni dönemin şubat ayında başlayacağını aktarıyor ve şöyle devam ediyor:
“Şubat ayından itibaren, kişilerin arkadaşlarıyla ve ilgi alanları hakkında paylaşım yapmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak için platformun navigasyonunu değiştiriyoruz. Uygulamanın alt kısmındaki gezinme çubuğunun ortasında içerik oluşturma / paylaşma kısayolu, sağında ise Reels’ler yer alacak. Bu değişikliğin bir parçası olarak “Mağaza” sekmesi bölümden kaldırılacak.”
Bu noktada belirtmekte fayda var ki Mağaza yapısı tamamen kaldırılmıyor. İşletmeler ya da sayfalar bu kısmı kullanarak satışlarını yapmaya devam edebilecekler.
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