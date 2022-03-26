Instagram'a 3D reklam özelliği geliyor
Meta, e-ticaret sektörünün önde gelen isimlerinden VNTANA ile bir anlaşma imzaladı. Buna göre popüler sosyal medya platformları Instagram ve Facebook için yapılan yeni reklam düzenlemesiyle, kullanıcılar ürünleri ellerinde tutuyormuş gibi deneyimleyerek her açıdan nasıl göründüklerine bakabilecekler.
Günümüzde bir sosyal medya uygulaması olmaktan çıkan Instagram'da, kullanıcılar her an bir işbirliği veya reklam ibaresi görüyor. Platform çok büyük bir satış gücüne sahip ve tek bir paylaşımla çok fazla insana ulaşabilme olanağı sunuyor.
Sık sık yeni özellikler üzerinde çalışan ve sürekli güncellenen Instagram ve Facebook, bu defa da reklamlara el attı. Meta, e-ticaret sektörünün önde gelen isimlerinden VNTANA ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre, ilerleyen günlerde VNTANA’nın optimizasyonu sayesinde Instagram ve Facebook üzerinden 3D reklamlar yayımlanabilecek.
'DAHA İYİ BİR DENEYİM'
WebTekno'da yer alan habere göre; VNTANA, daha önce yaptığı 3D ve AR çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Bu teknolojiyi ise bu defa Instagram ve Facebook üzerinden kullanıma sunacak. Şirketin kullandığı optimizasyonlar sayesinde üretici firmalar, Instagram ve Facebook hesaplarına kolayca 3D reklamlar ekleyebilecek.
Normalde 3D dosyalar çok fazla yer kaplıyor ve bunları herhangi bir yere atmak bir yana, kaydederken bile sıkıntılar yaşanabiliyor. VNTANA, kullanıcıların Browzwear, Clo, Keyshot, Modo gibi programlar yardımıyla yapılan 3D tasarımlarını otomatik olarak Facebook ve Instagram standartlarına dönüştürmelerine yardımcı oluyor.
Meta ve VNTANA bu yeni reklam tasarımıyla, "Bunu neden sadece bu açıyla çekmişler?" sorusunun önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni 3D reklamlar sayesinde kullanıcılar, satın almadan önce ürünleri sanki ellerinde tutuyormuş gibi çevirerek her tarafına bakabilecek. Bu sayede de bazı satıcılar tarafından paylaşılan ve ‘tüketiciyi aldatmaya yönelik’ paylaşımların da önüne geçilmiş olacak.
Bu özelliğin yaygınlaşmasının ardından tıpkı bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi ürünlerin 3D modellerine ve ya hologramlarına bakarak alışveriş yapma furyası hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayabilir.
3D REKLAMLAR NASIL GÖRÜNECEK?
"3D Reklamları Facebook ve IG'ye getiriyoruz! Yeni entegrasyonumuzla VNTANA, markaların Browzwear, Clo KeyShot3D ve daha fazlası gibi programlardan mevcut 3D tasarımlarını yüklemelerine olanak tanır ve bunları Facebook ve IG için otomatik olarak dönüştürür."
We are bringing 3D Ads to Facebook & IG!— VNTANA (@VNTANAlive) March 24, 2022
With our new integration, VNTANA allows brands to upload their existing #3D designs from programs like @browzwear, @itsclo3d, @KeyShot3D & more & automatically converts them for Facebook & IG.
For more: https://t.co/3RUdKUoC3M pic.twitter.com/4uEJ9Mr8Ih
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