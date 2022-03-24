Instagram'dan yeni özellik: Kronolojik sıralama
Yetkililerin açıklamasına göre, Instagram'da algoritma değişerek kronolojik sıralama özelliği geri geldi. Bu özellik kullanıcılar tarafından uzun zamandır bekleniyordu.
Instagram'ın CEO’su Adam Mosseri, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Instagram algoritmasının değiştiğini ve kronolojik sıralama özelliğinin geri geldiğini söyledi. Açıklamada başka özelliklerin geldiği de duyuruldu.
INSTAGRAM SIRALAMA, İKİ SEÇENEĞE AYIRACAK
Shift Delete'în haberine göre, seçenekler, sol üst köşede Takip Edilenler ve Favoriler olarak ayrılacak. Instagram – Takip Edilenler bölümünde kronolojik sıralama ile tüm hesaplar bulunurken Favoriler kısmında ise kullanıcının seçtiği özel olarak hesaplar yer alacak.
Instagram Favoriler kısmında, kullanıcının seçtiği 50 hesap yer alacak. Favori hesaplar, yine ana sayfa bölümünde de yıldız simgesiyle görünecek. Bu sayede kullanıcılar, yakın çevresindeki hesapların paylaşımlarını kaçırmayacak. Özellikler, uygulamayı güncelledikten sonra kullanıma açılacak.
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