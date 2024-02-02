Instagram Threads için güncel kullanıcı sayısı açıklandı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:20

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:20

Meta'nın X benzeri bir platform kurma çabasının sonucu olarak ortaya çıkan Threads ilk yayınlandığında inanılmaz bir kullanıcı akınına uğradı. Ancak aylar içinde aktif kullanıcı sayısı düşen platformun tekrar yükselişti olduğu açıklandı.

Threads'in güncel ve aktif kullanıcı sayısı aylık 130 milyon olduğu duyuruldu.

İLERLEYEN DÖNEMDE HEDEF AYLIK 1 MİLYAR AKTİF KULLANICI

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından açıklanan yeni kullanıcı sayısı, memnun etmiş görünüyor. Burada Zuckerberg'ün platform için hedefi aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşması.

X platformunda yaşananlar ve orasının artık Twitter gibi olmadığını savunanlar farklı alternatiflere kaçıyor. Burada da Threads başı çekiyor.