Ara yüzde değişiklik: WhatsApp masaüstü kullananlar dikkat!

Haber Global'de yer alan habere göre, Meta’ya bağlı olan mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümüyle birlikte ‘Desktop Beta’ programının kullanıcı ara yüzünde birkaç değişiklik yaptı.

Geçtğimiz günlerde de WhatsApp bildirimlerinde profil fotoğraflarını görebileceğiniz bir özellik duyurmuştu. Bu kez de WhatsApp masaüstü uygulaması için kolları sıvadı.