Ara yüzde değişiklik: WhatsApp masaüstü kullananlar dikkat!
Sevilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulamasını güncelledi. Beta kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2’ye yükseltti. Bu demek oluyor ki WhatsApp, masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız daha dikkatli olun. Kimse bu özelliği fark etmese bile WhatsApp kendini güncellemiş görünüyor.
Haber Global'de yer alan habere göre, Meta’ya bağlı olan mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümüyle birlikte ‘Desktop Beta’ programının kullanıcı ara yüzünde birkaç değişiklik yaptı.
Geçtğimiz günlerde de WhatsApp bildirimlerinde profil fotoğraflarını görebileceğiniz bir özellik duyurmuştu. Bu kez de WhatsApp masaüstü uygulaması için kolları sıvadı.
Artık WhatsApp Desktop’u karanlık modda kullanırken, sohbet baloncukları daha koyu yeşil gözükecek. Önceki sürümlerde de baloncukların rengi yeşildi, ancak WhatsApp yeni sürümde yeşili belirgin hale getirdi. Ayrıca mesaj yazma alanı önceden oval bir görünüme sahipken; 2.2201.2 sürümünde ise dikdörtgene daha çok benziyor.
Betaya erişim sağlamak için Windows veya macOS sürümünden birini yüklemeniz gerekiyor. Ardından telefonunuzda WhatsApp ayarlarına girip Bağlı cihazlar menüsündeki QR kodu WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına okutun. QR kodu okuttuktan sonra WhatsApp, telefonunuzdaki mesajları masaüstü uygulamasına taşıyacak. Artık platformu bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.
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