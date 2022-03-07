Instagram'a yeni özellik geliyor: Yorum gizleme
Instagram, internet kullanıcılarının çok uzun yıllar öncesinden bildiği bir özelliği sistemine entegre ediyor. Son olarak şirketin saldırgan yorumlara karşı da adım attığı öğrenildi.
Sosyal medya platformu Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor. Sosyal medya platformları saldırgan içeriklere maruz kalabileceğimiz alanlardan.
NTV’nin aktardığına göre, şirket bunun önüne geçebilmek için saldırgan yorumları gizle özelliğini geliştiriyor.
Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak.
Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek, başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşünülen bir kelime listesi de oluşturabilecek. Yani kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna kullanıcı karar verecek.
İlgili Haberler
- Instagram'dan işitme engelli kullanıcılar için yeni adım
- Instagram, bir uygulamasından daha vazgeçti
- Instagram minimum günlük zaman sınırını artırdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
En Çok Okunan Haberler
- Yargı 'dur' dedi: Kanal İstanbul'da iptal!
- TMO önünde metrelerce kuyruk
- Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı!
- Instagram'da yeni özellik: Saldırganlara karşı yeni adım
- Katil Halis Serbest'ten 'Bergen' filmi açıklaması
- Ukraynalı keman virtüözü sığınakta keman çaldı
- 11 yaşındaki çocuk kilometrelerce yolu tek başına geçti!
- İşte Rusya'nın 'hasım ülkeler' listesi
- Üçlü zirve Türkiye'de!
- Kamu kurumuna 1805 personel alınıyor