Instagram'dan işitme engelli kullanıcılar için yeni adım

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:27

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Popüler uygulama son olarak, salı günü yaptığı duyuruyla ana sayfadaki videolara otomatik altyazı özelliği getirdiğini açıkladı.

ShiftDelete'in haberine göre; altyazı desteği bir süredir sosyal medya platformunda bulunuyordu, ancak içerik üreticilerin videolarına manuel olarak eklemeleri gerekiyordu. Artık bu gereksinim ortadan kalktı.

CEO Adam Mosseri, paylaştığı bir tweette otomatik altyazı özelliğinin sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılara kolaylık sağlayacağını belirtti. Mosseri altyazıların isteğe bağlı olduğunu ve açılıp kapatılabileceğini kaydederken, Instagram’ın Twitter hesabında yapılan paylaşımda 17 dilin desteklendiği ifade edildi.

TÜRKÇEYİ DE KAPSIYOR

Otomatik altyazı desteği Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Arapça, Vietnamca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Tayca, Tagalogca, Urduca, Malayca, Hintçe, Endonezyaca ve Japonca dahil olmak üzere 17 dilde kullanıma sunuldu.

Şirket, yakında daha fazla dili destekleyeceklerini de ifade etti. Aynı zamanda altyazıların yapay zeka ile oluşturulduğunu vurgulayan Instagram, insanlar özelliği kullandıkça altyazı kalitesinin iyileşeceği bilgisini aktardı. Bu da, videodaki ses ile otomatik oluşturulan altyazı arasında bir uyuşmazlık sorunu yaşanabileceği ve bunun kalıcı olmayacağı anlamına geliyor.

Instagram yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu:

"Akıştaki videolar için otomatik olarak oluşturulan altyazı özelliğini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Altyazı ile Instagram, sağır/işitme güçlüğü çeken topluluklar için daha erişilebilir hale gelecektir. Altyazıları açmak veya kapatmak tamamen sizin tercihinize bağlı."

ALTYAZI ÖZELLİĞİ NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Instagram uygulamasında Ayarlar > Hesap > Açıklamalı Altyazılar bölümüne girerek video altyazılarını aktif hale getirebilirsiniz. Altyazının dili ne yazık ki manuel olarak değiştirilemiyor. Instagram’ı hangi dilde kullanıyorsanız altyazı da öyle gösteriliyor.

Aynı özelliğin bulunduğu YouTube’da ise böyle bir sınırlama yok.