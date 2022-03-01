Instagram, bir uygulamasından daha vazgeçti

01 Mart 2022 Salı, 11:38

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Popüler uygulama son olarak, hikayelere verilen ifade cevaplarının DM kutusunda boşuna yer kaplamasının önüne geçmek için 'hikaye beğenme' özelliği getirmişti.

Son olarak platform, bağımsız bir uygulamaya dönüşen IGTV için de bir karar aldı.

ShiftDelete'in haberine göre; Instagram, duyurduğu karar ile artık uygulamayı desteklemeyeceğini açıkladı. 2018’de kullanıma sunulan IGTV’nin, sosyal medya platformunun YouTube ile rekabetinde önemli bir rol oynaması bekleniyordu.

Instagram’ın ana uygulamasında en fazla 1 dakikalık yatay videolar yayınlanabiliyorken; IGTV’de 650 MB’a kadar dosya boyutuyla 15 dakikaya kadar uzun dikey biçimli videolar paylaşılabiliyordu. Masaüstü sürümde ise bu süre daha fazlaydı, 1 saat uzunluktaki videolar destekleniyordu. Bu yönüyle Instagram’daki önemli eksikliği gidermişti.

INSTAGRAM, IGTV UYGULAMASINI ARTIK DESTEKLEMEYECEK

Çoğu kullanıcı farkında olmasa da; Instagram’ın bağımsız bir IGTV uygulaması var. App Store ve Google Play Store’dan yüklenebilen bu uygulama, sosyal medya şirketinin açıklamasına göre artık desteklenmeyecek.

Instagram konuyla ilgili duyurusunda şu bilgileri aktardı:

"Video keşfetmeyi ve oluşturmayı olabildiğince basit hale getirme çabalarımızın bir parçası olarak, artık IGTV için sunduğumuz bağımsız uygulamamızı desteklemeyeceğiz. Bunun yerine, tüm videoların ana Instagram uygulamasında olmasına odaklanacağız."

VİDEO PAYLAŞIMI KISITLANMAYACAK

IGTV desteğinin sonlandırılması, Instagram’ın video paylaşımını kısıtladığı veya bu yönde planları olduğu anlamına gelmiyor. Aksine CEO Adam Mosseri, geçen yıl paylaştığı tweette Instagram’ın artık basit bir fotoğraf paylaşım uygulaması olmadığını söylemiş ve Reels, Hikaye gibi özellikleri geliştirmeye devam ettiklerine dikkat çekmişti.

AYLAR ÖNCE FİŞİ ÇEKİLDİ

Instagram, ekim ayında aldığı karar ile IGTV ve akıştaki standart videoları “Instagram Video” adlı tek formatta birleştirdiğini duyurdu. Şirket, kullanıcıların profiline de paylaştıkları tüm videoların (Reels hariç) bulunduğu bir sekme ekledi. Bu sekmede takipçileriniz, IGTV dahil platformda paylaştığınız videoları görebiliyorlar.