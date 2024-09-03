Instagram'a yeni özellikler geliyor! Arkadaşlarınızla daha fazla paylaşım
Instagram için arkadaşlarınızla ortak not oluşturma ve fotoğraf zinciri özelliği geliştiriliyor.
Instagram için yeni geliştirildiği ortaya çıkan özellikler arasında ilki arkadaşlarla not oluşturma sistemi oluyor. Bu direkt olarak Notlar altyapısını merkeze alan özellik, ortak notlara verilen yanıtlara odaklanıyor. Bu sayede kişiler arasında grup sohbeti başlatılabilecek.
INSTAGRAM İÇİN YENİ ÖZELLİKLER
Bir diğer yenilik ise fotoğraf zinciri özelliği oluyor. Özellik temelde arkadaşlarla fotoğraf paylaşma imkanı olarak sunuluyor. Kişiler fotoğraf zinciri başlatarak, arkadaşlarının bu zincire fotoğraf eklemesini isteyebilecek.
Söz konusu fotoğraf zincirine sadece kişilerin geri takip ettiği kişiler ya da yakın arkadaşlar grubunda yer alan kişiler ekleme yapabilecek. Bu özellik önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak.
Daha önce de sizi takip etmek isteyen kişilerin takip isteklerini otomatik olarak onaylabilen bir sistem üzerinde çalışıldığı ortaya çıkmıştı.
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