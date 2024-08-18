Instagram'da köklü bir tasarım değişikliği test ediliyor

Yayınlanma: 18.08.2024 - 05:45

Güncelleme: 18.08.2024 - 05:45

Instagram profil sayfalarında potansiyel olarak büyük bir değişikliği test ediyor. Profil ızgaralarını kare olarak sunan Instagram, kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun dikey paylaşımlar yapmasından kaynaklı olarak dikdörtgen tasarımı test etmeye başladı. Birkaç yıldır bu tasarıma yönelik çalışmalar yapan platformdaki testler bazı kullanıcılarla başladı.

INSTAGRAM PROFİL SAYFALARININ TASARIMI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Aktif olarak testleri devam eden bu düzen değişikliği, kullanıcı deneyimlerine dayanıyor. Instagram'ın başkanı Adam Mosseri konu hakkında şunları söyledi:

“Bugün Instagram’a yüklenen içeriklerin büyük çoğunluğu dikey formatta. Bunları kare olarak kırpmak oldukça acımasız.”

Özellik kısa bir süre önce test edildiği fark edilmişti.