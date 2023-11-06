Instagram hikayeleri için yeni efektler ve lensler nasıl indirilir?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:22

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:22

Instagram, dünya genelinde birçok insanın güncel yaşamlarını ve önemli haberleri paylaştığı bir platformdur. Eğer Instagram Hikayeleri'ni kullanmaya yeni başlıyorsanız, önemli bir şeyi bilmelisiniz: Yeni filtreler ve lensleri nasıl indireceğinizi öğrenmek!

Birçok kişi, Instagram'ın yerleşik kamerasını kullanarak fotoğraf çekmeyi ve bunları Hikayeler'e yüklemeyi tercih ediyor. İşte bu içeriğimizde, Instagram'ın içerdiği efektler ve lenslerin daha fazlasını nasıl indireceğinizi göstereceğiz.

INSTAGRAM HİKAYELERİ İÇİN YENİ EFEKTLER VE LENSLER NASIL İNDİRİLİR?



Instagram Hikayeleri için Yeni Lensleri ve Efektleri İndirin: