Instagram hikayeleri için yeni efektler ve lensler nasıl indirilir?
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da hikayeler özelliği oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bunun farkında olan Instagram özelliğin kullanımını daha da yaygınlaştırmak için kullanıcılarına yeni efektler ve lensler sunuyor. Peki Instagram hikayeleri için yeni efektler ve lensler nasıl indirilir?
Instagram, dünya genelinde birçok insanın güncel yaşamlarını ve önemli haberleri paylaştığı bir platformdur. Eğer Instagram Hikayeleri'ni kullanmaya yeni başlıyorsanız, önemli bir şeyi bilmelisiniz: Yeni filtreler ve lensleri nasıl indireceğinizi öğrenmek!
Birçok kişi, Instagram'ın yerleşik kamerasını kullanarak fotoğraf çekmeyi ve bunları Hikayeler'e yüklemeyi tercih ediyor. İşte bu içeriğimizde, Instagram'ın içerdiği efektler ve lenslerin daha fazlasını nasıl indireceğinizi göstereceğiz.
INSTAGRAM HİKAYELERİ İÇİN YENİ EFEKTLER VE LENSLER NASIL İNDİRİLİR?
Instagram Hikayeleri için Yeni Lensleri ve Efektleri İndirin:
Instagram uygulamasını telefonunuzda başlatın.
Ana ekranda sağa doğru kaydırarak Hikayeler bölümüne gidin.
Alt ortada bulunan deklanşör düğmesini göreceksiniz. Farklı lensler ve efektler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye dokunun. Ancak burada daha fazla seçenek indirmek için bulunuyoruz, bu nedenle sola kaydırmaya devam edin.
Sol üst köşede bir büyüteç / arama simgesi görene kadar sola kaydırın.
Efekt ve lens galerisini açmak için deklanşör düğmesine dokunun.
Burada, kullanabileceğiniz birçok efekt ve lens bulunur. Hepsini denemeden önce seçim yapabilirsiniz. Birini seçtikten sonra sağ alt köşede bulunan indirme düğmesine dokunun.
Kameraya geri dönmek için üstteki 'X' düğmesine dokunun.
İndirdiğiniz yeni lensler ve efektlerle çekim yapmaya başlayın.
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