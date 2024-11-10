Instagram'da bir süredir rahatsız eden özellik değişiyor
Instagram'da kullanıcıların uzun bir süredir şikayet ettiği içerik akışındayken sayfanın otomatik yenilenme sorunu çözüme kavuşuyor.
Instagram'da bir içeriğin üzerine gelindiğinde uygulama, beklenmedik şekilde akışı yeniliyordu ve o söz konusu içeriği kullanıcı kaybediyordu. Bir süredir şikayet edilen bu özellik nihayet çözüme kavuşarak, otomatik olarak yenilenmeyecek.
Rug pull olarak isimlendirilen sistem kullanıcı yenilememesine rağmen, otomatik yenileme yapıyor. Uygulama açıldığında yeni bir içerik yüklemeye çalışması bunun biraz zaman alması sebebiyle içeriğin kaybolması kullanıcıların bir süredir eleştirdiği konulardan biriydi.
INSTAGRAM AKIŞI KENDİ KENDİNE YENİLENMEYECEK
Yapılan açıklamaya göre uygulama kullanıcının isteği dışında yenilenmeyecek. Gelecek güncelleme ile kullanıcı eğer isterse tutup, aşağıya çekme hareketini yaparak, içerik akışını yenileyebilecek.
Instagram'a güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor.
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