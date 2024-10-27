Instagram'dan Cadılar Bayramına özel gelen yenilikler

Yayınlanma: 27.10.2024 - 21:12

Güncelleme: 27.10.2024 - 21:12

Instagram için Cadılar Bayramı'na özel, bazı şablonlar getirildi. Hikayeler, direkt mesajlar, Reels tarafı için gelecek bu yeni efektler, animasyonlar ve özel şablonlar, daha renkli bir Instagram deneyimi sunacak.

INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Instagram'ın yeni şablonları ve efektlerinin tamamı 3 Kasım'a kadar erişimde olacak.

Platformda sunulan ve Cadılar Bayramı konseptli her şey, kısa süreli de olsa kullanıcılara sunulacak. Efektlerin yanı sıra animasyonlu gizli ifadeler oe var örneğin, Mutlu Cadılar Bayramı ya da şeker mi şaka mı gibi ifadeler kullanıldığında bu mesajlar turuncu renkte görünecek.

Kullanıcılar, beş adet şablonu da kısa süreliğine kullanabiliyor.