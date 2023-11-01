Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:20

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:20

Popüler sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın son günlerde ücretli olacağına dair iddialar gündeme geldi. Birçok insan tarafından Facebook ve Instagram'ın ücretli olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Instagram ve Facebook ücretli mi olacak? Facebook ve Instagram'ın ücreti ne kadar olacak? Facebook ve Instagram'dan reklamlar kaldırılıyor mu?

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Son dönemlerde Avrupa Birliği tarafından insanları korumak için sosyal medya şirketlerine olan baskı arttırıldı. Bu baskının ana nedeni kişiselleştirilmiş reklamlardan kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı da Facebook ve Instagram'ın ücretli bir versiyon çıkartacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META'da reklamsız ücretli aboneliğini çıkardı.



FACEBOOK VE INSTAGRAM'IN ÜCRETSİZ VERSİYONU KALKACAK MI?

Facebook ve Instagram'ın ücretli versiyonunun yanında ücretsiz reklamlı versiyonları hala yayınlanmaya devam edecek.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'IN REKLAMSIZ VERSİYONU NE KADAR OLACAK?

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META'nın açıkladığı bilgilere göre yeni hizmet şimdilik Avrupa Birliği'nde sunulacak. Kullanıcılar bu hizmeti aylık 9,99 Euro (mevcut kur ile 297 TL) (web üzerinde) veya aylık 12,99 Euro (mevcut kur ile 389 TL) (iOS ve Android için) karşılığında satın alabilecekler.