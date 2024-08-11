Instagram'da kaldırılmayan gönderilerin altına not eklendi

Instagram'daki erişim engeli kaldırıldı ancak bazı değişiklikler yer alıyor. Instagram'da kaldırılmayan gönderilen altına notlar geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:05
Instagram'da kaldırılmayan gönderilerin altına not eklendi
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Türkiye'de erişime açılan Instagram'da bazı değişiklikler gözlenmeye başlandı. Bu noktada bazı gönderilerin altında açıklamalar yer alıyor.

Meta ile yapılan görüşmelerin sonuç vermesinin ardından açılan Instagram'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan Haniye' paylaşımının altına not eklendi. Instagram, 'Bu gönderi Topluluk Kurallarımıza aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı' notunu düştü.

Bu gönderi notu yalnızca bu gönderi için yapılmış ancak ilerleyen dönemde benzer paylaşımların altında bu notu görebiliriz.


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