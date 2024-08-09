Instagram ve Roblox'un ardından: Yeni hedef TikTok
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman önceki gün “TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum” şeklinde bir konuşma yaptı.
Bu konuşmanın ardından TikTok’un da yasaklanabileceği konuşulmaya başlandı.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tolga Kara, “Bu yasaklamalar yavaş yavaş kendi içine kapanan bir topluma dönüşme tehlikesi yaratabilir” ifadelerini kullandı.
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