Instagram’da reklamlar artıyor
Dünya’nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, reklamları arttıracağını açıkladı. Artık Instagram’da kullanıcılar arama yaptıklarında da reklam görecekler.
Meta’nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram son zamanlarda getirdiği yenilikler ile gündeme geliyor. Şimdi ise sosyal medya platformu kullanıcıları üzecek bir özellik ile geldi.
Artık Instagram’da kullanıcılar arama yaptıklarında reklam görecek. Bu reklamlar kullanıcıların ilgileri ve davranışlarına uygun olarak gösterilecek. Facebook Ad Manager üzerinden reklamlar yönetilebilecek.
Instagram’a gelen bir diğer reklam yeniliği ise bildirimler oldu. Artık Instagram’da bulunan işletme sayfaları takip eden kullanıcılarına reklam bildirimi yollayabilecek. Yeni reklam özelliklerinin ne zaman geleceği ise açıklanmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Ramazan öncesi cemaat derneği önünde 'kumanya' izdihamı!
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- AKP’de aday rahatsızlığı
- Bakan Bilgin'den zam sinyali: Emekliler için düzenleme
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- Mesut Yılmaz’ın oğlu İYİ Parti’den aday adayı oldu