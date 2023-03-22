Instagram’da reklamlar artıyor

Dünya’nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, reklamları arttıracağını açıkladı. Artık Instagram’da kullanıcılar arama yaptıklarında da reklam görecekler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:36
Instagram’da reklamlar artıyor
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Meta’nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram son zamanlarda getirdiği yenilikler ile gündeme geliyor. Şimdi ise sosyal medya platformu kullanıcıları üzecek bir özellik ile geldi.  

Artık Instagram’da kullanıcılar arama yaptıklarında reklam görecek. Bu reklamlar kullanıcıların ilgileri ve davranışlarına uygun olarak gösterilecek. Facebook Ad Manager üzerinden reklamlar yönetilebilecek.  

Instagram’a gelen bir diğer reklam yeniliği ise bildirimler oldu. Artık Instagram’da bulunan işletme sayfaları takip eden kullanıcılarına reklam bildirimi yollayabilecek. Yeni reklam özelliklerinin ne zaman geleceği ise açıklanmadı.


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