Instagram’da reklamlar artıyor

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:36

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:36

Meta’nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram son zamanlarda getirdiği yenilikler ile gündeme geliyor. Şimdi ise sosyal medya platformu kullanıcıları üzecek bir özellik ile geldi.

Artık Instagram’da kullanıcılar arama yaptıklarında reklam görecek. Bu reklamlar kullanıcıların ilgileri ve davranışlarına uygun olarak gösterilecek. Facebook Ad Manager üzerinden reklamlar yönetilebilecek.