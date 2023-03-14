Sosyal medya devi Meta tekrar işten çıkarma yapıyor

Sosyal medya platformu Facebook'un üst şirketi Meta Platforms Inc, 10 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:06
Sosyal medya devi Meta tekrar işten çıkarma yapıyor
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Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal medya şirketlerinin sahibi Meta,  dört ay önce 11 bin kişiyi işten çıkarmıştı.

Şirket, mart başında binlerce kişiyi daha işten çıkaracağını açıklamış ancak net bir sayı vermemişti.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Ekip büyüklüğümüzü yaklaşık 10 bin kişi daha azaltacağımızı ve henüz istihdama başlamadığımız 5 bin civarındaki ilave açık pozisyonu da kapatacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Geçen yılın Kasım ayında çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaran Meta, son 18 yılda ilk kez toplu işten çıkarma yapmıştı. Şirketin 2022 sonu itibarıyla 86 bin 482 çalışan sayısı bulunuyordu.



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