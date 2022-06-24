Instagram'dan 18 yaş altındakileri üzecek haber: 'Kefil' şartı geliyor

24 Haziran 2022 Cuma, 13:34

İlk olarak 2019 yılında kullanıcılarına Instagram’a kayıt olurken yaş bilgisi girme zorunluluğu getiren Meta, bunu bir adım daha öteye taşıyacak bir duyuru yaptı. Şirket, Instagram’da kullanıcıların yaş doğrulaması yapmalarını sağlayacak yolları test ettiğini açıkladı.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; küçük yaşta sosyal medya kullanımının büyük tartışmalara yol açtığı dönemde gelen yeni kararla birlikte Instagram, kullanıcılardan yaş doğrulaması isteyecek. Şirket, bunu yapmak için video selfie çekme ve ‘sosyal kanıt’ yollarını denediğini duyurdu.

'VİDEO SELFİE ÇEKEREK YAŞ KANITLAMA'

Bu yöntemle birlikte kullanıcılar, yaşlarını kanıtlamak için uygulama içinde video selfie çekecekler. Çekilen video, sonrasında dijital kimlik girişimi Yoti ile paylaşılacak. Yoti’nin teknolojisi, kullanıcının yüzünü analiz ederek tahmini bir yaş sunacak. Sonrasında video hem Meta’dan hem de Yoti’den silinecek.

SOSYAL KANIT NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Bu yöntemde ise kullanıcıların yaşlarını kanıtlamak ortak takipçilere dayanacak. 18 yaşından büyük herhangi bir kişi, bir kullanıcı için kanıtçı olabilecek. Yaşınızı kanıtlamak isteyen bir kişi size bunun için istek gönderecek. Bu isteğin üç gün içinde cevaplanması gerekecek.

ABD'DE TEST EDİLİYOR

Instagram, bu yöntemlerin yanı sıra doğrudan kimlik, ehliyet vs. gibi belgelerle de yaş doğrulamayı kabul etmeye devam edecek. Fotoğrafla çekilen kimlik bilgileri 30 gün boyunca Instagram sunucularında depolanıyor ve bu sürenin ardından siliniyor.

Yeni özelliği şu an için yalnızca ABD'de test etmeye başlayan Instagram, platforma 13 yaşından küçüklerin üye olmamasını zorunlu kılıyor.