Twitter'a çok benzedi: Instagram 'gönderi sabitleme' özelliğini hayata geçirdi

Instagram’da kullanıcıların çok uzun süredir talep ettiği bir özellik olan ‘gönderi sabitleme’ özelliği sonunda tüm kullanıcılar için kullanılabilir hale geliyor. Gönderi sabitleme özelliği, kullanıcıların istedikleri gönderiyi profilinin en başında tutmasını sağlıyor. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 14:48
Twitter'a çok benzedi: Instagram 'gönderi sabitleme' özelliğini hayata geçirdi
Abone Ol google-news

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların Reels’lar de dahil olmak üzere daha fazla gönderiyi sabitlemeye izin verdiğini duyurdu. Bununla birlikte pek çok yeni özelliğin de geldiğini açıkladı. Şirket, bu yeni özelliğin içerik oluşturuculara profillerinde kendilerini ifade etmelerini sağladığını söyledi. 

Twitter ve TikTok’ta yer alan bu özelliği birçok kullanıcı uzun zamandır bekliyor.

EN FAZLA 3 GÖNDERİ SABİTLEMEYE İZİN VERİLECEK

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; gönderi sabitleme özelliği, kullanıcıların istedikleri gönderiyi profilinin en başında tutmasını sağlıyor. Bu sayede sabitlenmiş gönderileri yakın zamanda paylaşmış gibi göstermek mümkün. Özellikle içerik oluşturucular için gönderi sabitleme, belirli gönderilerin fark edilmesi için önemli.

Görsel: ShiftDelete

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIR?

Instagram bu özelliğin nasıl kullanılacağını açıkladı. Bunun için bir gönderinin ya da Reels’ın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklanacağını söyledi. Ardından çıkan seçenekler arasından 'Profilinize Sabitle'yi seçin. Sonuç olarak gönderinizi profilinize gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

Yayımladığı bir videoda Adam Mosseri, yeni özellik hakkında açıklama yaptı: 

“Profiliniz sizin alanınız, bu yüzden bu deneyim üzerinde size kontrol vermenin daha fazla yolunu arıyoruz.”

Bu özellik, kullanıcıların istedikleri gönderiyi vurgulamaları için nisan ayının sonundan beri test aşamasında. Instagram gönderi sabitleme özelliğini ilk olarak, ocak ayında Alessandro Paluzzi ortaya çıkardı. Nisan ayında ise resmi olarak test aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Bunların yanı sıra Mosseri Facebook Reels’lerinde bir ses senkronizasyonu özelliğini sundu. Ayrıca Instagram Reels süresinin 60 saniyeden 90 saniyeye çıktığını da duyurdu. Şirket ek olarak Reels’leri daha ilgi çekici hale getirmek için birçok yaratıcı araç ve ses aracı seçeneklerini de tanıttı.


Instagram Instagram hesabı Twitter özellik Güncelleme

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler