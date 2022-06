Twitter'a çok benzedi: Instagram 'gönderi sabitleme' özelliğini hayata geçirdi

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların Reels’lar de dahil olmak üzere daha fazla gönderiyi sabitlemeye izin verdiğini duyurdu. Bununla birlikte pek çok yeni özelliğin de geldiğini açıkladı. Şirket, bu yeni özelliğin içerik oluşturuculara profillerinde kendilerini ifade etmelerini sağladığını söyledi.

Twitter ve TikTok’ta yer alan bu özelliği birçok kullanıcı uzun zamandır bekliyor.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; gönderi sabitleme özelliği, kullanıcıların istedikleri gönderiyi profilinin en başında tutmasını sağlıyor. Bu sayede sabitlenmiş gönderileri yakın zamanda paylaşmış gibi göstermek mümkün. Özellikle içerik oluşturucular için gönderi sabitleme, belirli gönderilerin fark edilmesi için önemli.

Görsel: ShiftDelete

Instagram bu özelliğin nasıl kullanılacağını açıkladı. Bunun için bir gönderinin ya da Reels’ın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklanacağını söyledi. Ardından çıkan seçenekler arasından 'Profilinize Sabitle'yi seçin. Sonuç olarak gönderinizi profilinize gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

?? New Features for Creators ??



Some fun, new features built for creators that make it easier to engage and share:



- 90-second Reels

- Import audio in Reels

- Interactive stickers in Reels

- Grid pinning



Let me know what you think???? See you next week ??? pic.twitter.com/VrW5IWmWcZ