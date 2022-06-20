Instagram'dan yeni 'Reels' kararı: Bir dönem kapanacak
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, platformun 'Reels' özelliğinin beğenilere ve görüntülemelere odaklı olmadığını kanıtlamak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Instagram Reels’daki beğeni ve görüntüleme sayısı gizlenebilecek. İşte ayrıntılar...
Instagram Reels, TikTok’a rakip olarak sosyal medya platformu üzerinden kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlıyor. Gittikçe popülerleşen Instagram Reels, son dönemde ise beğeni ve görüntülenme sayılarının öne çıkarılması ile eleştiriliyordu.
BEĞENİ VE GÖRÜNTÜLENME SAYILARINA VEDA
ShiftDelete'in haberine göre; Instagram, platformun Reels özelliğinin yalnızca beğenilere ve görüntülemelere odaklı olmadığını kanıtlamak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Instagram Reels’deki beğeni ve görüntüleme sayısı gizlenebilecek.
ARTIK RAKAMLAR OLMAYACAK
Alessandro Paluzzi tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bir gönderiye göre Instagram, Reels beğeni ve görüntülenme sayılarını gizlemek için çalışmalar yapıyor. Buna göre Reels paylaşımlarında bundan böyle beğeni ve yorum bölümlerinin altında rakamlar yer almayacak.
#Instagram is working on hiding the likes and views count to #Reels as well ??— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 17, 2022
?? Currently there isn't a separated setting for Reels, the count will be hidden when the setting to hide them in posts is turned on. pic.twitter.com/Z5NuqNDZic
Yüksek beğeni sayısına sahip paylaşımların yeni beğeniler almasının çok daha muhtemel olduğu söylenebilir. Reels kısmında yüksek beğeniye sahip videolara karşı diğer paylaşımların ise şanslarının daha az olduğu bir gerçek. Instagram bu yeni özellik ile birlikte kullanıcıların etki altında kalmadan beğeni yapmasını hedefliyor.
'TAM SAYFA' ÖZELLİĞİ DE TEST AŞAMASINDA
Instagram ayrıca yeni tam ekran anasayfa görüntülenmesini de test etmeye başladı. Bununla birlikte video ve Reels paylaşımlarının da tam ekran olarak gösterilmesi için çalışmalar devam ediyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yeni özelliği duyurmuştu.
Videoların ağırlığını artırmak isteyen Instagram bu konuda adımlar atmaya devam ediyor. Kullanıcılar şu anda tam ekranda izlemek için video üzerine tıklamak zorunda kalıyor. Gelen yeniliklerin ardından videolar direkt olarak tam ekranda açılacak.
Bu aşamada Instagram’ın yeni özelliklerinin ne zaman tam olarak kullanıma sunacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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