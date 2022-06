Instagram'dan yeni 'Reels' kararı: Bir dönem kapanacak

Instagram Reels, TikTok’a rakip olarak sosyal medya platformu üzerinden kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlıyor. Gittikçe popülerleşen Instagram Reels, son dönemde ise beğeni ve görüntülenme sayılarının öne çıkarılması ile eleştiriliyordu.

ShiftDelete'in haberine göre; Instagram, platformun Reels özelliğinin yalnızca beğenilere ve görüntülemelere odaklı olmadığını kanıtlamak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Instagram Reels’deki beğeni ve görüntüleme sayısı gizlenebilecek.

Alessandro Paluzzi tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bir gönderiye göre Instagram, Reels beğeni ve görüntülenme sayılarını gizlemek için çalışmalar yapıyor. Buna göre Reels paylaşımlarında bundan böyle beğeni ve yorum bölümlerinin altında rakamlar yer almayacak.

#Instagram is working on hiding the likes and views count to #Reels as well ??



?? Currently there isn't a separated setting for Reels, the count will be hidden when the setting to hide them in posts is turned on. pic.twitter.com/Z5NuqNDZic