Instagram'dan radikal karar: Ana sayfadaki tüm videolar 'tam ekran' olacak
Diğer sosyal medya platformlarından özellikleri, kendi bünyesine eklemeye devam eden Instagram; son gelen habere göre, uygulamaya ana ekranınızdaki videoları tam ekran izleme özelliğini getirecek.
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, bugüne kadar hep farklı mecralardan 'aldığı özellikler ile gündem oldu. Önce Snapchat’ten ‘Hikâye’ özelliğini aldılar, daha sonra TikTok’tan özenerek ‘Reels’ özelliğini ortaya çıkardılar.
Görünüşe göre şirket yine benzer bir şeyin peşinde. Mark Zuckerberg’in Instagram hesabından yayımladığı bir hikâyeye göre uygulamaya TikTok’a aşırı benzeyen bir özellik eklenecek.
ANA SAYFANIZDAKİ VİDEOLAR ARTIK TAM EKRAN OLACAK
WebTekno'da yer alan habere göre; Instagram, platformdaki içeriği daha keşfedilebilir ve sürükleyici hale getirme amacıyla yeni bir tam ekran modunu ve güncellenmiş bir gezinme çubuğunu test ediyor. Meta sözcüsü Seine Kim'e göre sınırlı sayıda kişiye sunulan bu prototip, şirketin TikTok ile rekabet etme konusundaki son çabası.
Eğer siz de bu ‘sınırlı sayıda kişi’ iseniz Instagram’da gezinirken videoların tam ekran olduğuna denk gelebilirsiniz.
Video açıklamasının yanı sıra videoyu beğenmenize veya yorum yapmanıza izin veren düğmeler alt kısımda görünecek ve Instagram logosu ve diğer üst düğmeler üst kısımda kayan görünecek.
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