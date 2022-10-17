Instagram'dan 'güvenlik' konusunda kullanıcılarını sevindirecek haber

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:04

Instagram, güvenlik alanında kullanıcılarını sevindirecek bir özelliği test etmeye başladı. Sosyal medya devi, aylık 1 milyar kullanıcıyla dünyanın en popüler 6. sosyal ağı konumunda yer alıyor.

Bu yüzden sık sık yeni özellikler getirerek kullanıcılarına daha iyi ve güncel bir deneyimi sağlamaya çalışıyor.

ShiftDelete'in haberine göre; sosyal medya platformunun Uçtan Uca Şifreleme özelliğini bazı kullanıcılarında test etmeye başladığı ortaya çıktı.

ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

Sosyal medya platformlarıyla ilgili sık sık paylaşım yapan @hammodoh1 adlı kullanıcı, Twitter hesabından Instagram’ın Uçtan Uca Şifreleme özelliğini test ettiğini paylaştı. Fakat kullanıcı, bu özelliğin ne zaman geleceği ya da detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Twitter kullanıcısının paylaştığı görselde Instagram’ın Sohbet Ayarları kısmında Uçtan Uca Şifreleme’nin yer aldığı görünüyor. Uçtan Uca Şifreleme, iki tarafın karşılıklı olarak kullandığı bir sistemdir. Bu sistemi kullanan hesapların mesajları yer aldıkları platform dahil kimse tarafından okunamaz ve dinlenemez.

'SES İLE CANLI YAYIN' GELİYOR

Instagram, yakın zamanda mesaj kutusunun arayüzünü değiştirmişti. Ek olarak Yayın Sohbetleri adı altında yeni bir özelliği de test etmeye başladı. Bu özellik adından da belli olduğu gibi kişilerin görüntüleri olmadan sadece sesleriyle canlı yayın yapmasını sağlayacak.

Yayın Sohbetleri, Twitter’da yer alan Space özelliği ile benzerlik gösteriyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da 2016 yılında Uçtan Uca Şifreleme özelliğini kullanıcılarına sundu. Bu fonksiyon özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar tarafından oldukça tercih ediliyor.