Instagram'dan önemli değişiklik: O sekmeyi kaldırıyor

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:27

Instagram, bir konuyla alakalı yapılan paylaşımları toplu bir yerde görebilmenizi sağlayan ‘hashtag sayfası’nı değiştiriyor. Sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen yeni güncelleme sonrası hashtag bölümündeki En Yeni (Recent) sekmesi uygulamadan kaldırıldı.

ShiftDelete'in haberine göre; bu sekme isminden de anlaşılacağı üzere söz konusu hashtag ile yapılan son paylaşımları içeriyordu. Yeni tasarımda artık sadece Başlıca ve Reels sekmeleri olacak, kullanıcılar hashtag’in bulunduğu popüler gönderileri ve Reels videolarını görebilecekler. Şirket değişikliği yapma sebebini sosyal medyadan açıkladı.

For a small group, we’re testing more recent and timely content in ‘Top’ and ‘Reels’ tabs in hashtags, and removing the ‘Recent’ tab. We want to see if this helps people connect with more interesting and relevant content on hashtags, while also keeping them across what’s current. pic.twitter.com/nLb6BiFRws — Instagram Comms (@InstagramComms) April 19, 2022

YENİ HASHTAG SAYFASINI DUYURDULAR

Instagram Comms Twitter hesabında paylaştığı duyuruda, söz konusu değişikliğin hashtag’lerin insanlar için önemini artırma hedeflerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Bir diğer tweette şirket yeni hashtag sayfasına ait bir ekran görüntüsü paylaşarak “Bunun, insanların hashtag’lerde daha ilginç ve alakalı içeriklerle bağlantı kurmasına yardımcı olup olmadığını ve aynı zamanda onları güncel içeriklerle karşı karşıya bırakıp bırakmadığını görmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Instagram’ın Keşfet bölümünde bir konuyu, başında # sembolü ile aratarak hashtag sayfasına ulaşabilirsiniz. Takip etmeseniz bile, hesabı herkese açık olan kullanıcıların o hashtag ile yaptığı paylaşımları burada görebilirsiniz.

Instagram 2018 yılında hashtag sayfalarını takip etme özelliğini kullanıma sundu. İlk etapta bu sayfada yalnızca fotoğraf ve videolar görülebiliyorken, sonradan kısa biçimli video formatı Reels ile yapılan paylaşımlar da yerleştirilmeye başlandı.

Şu anda hashtag’ler Instagram’a yüklediğiniz içerikleri yaymanın en önemli yollarından biri.