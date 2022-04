Instagram'dan önemli değişiklik: O sekmeyi kaldırıyor

Instagram, bir konuyla alakalı yapılan paylaşımları toplu bir yerde görebilmenizi sağlayan ‘hashtag sayfası’nı değiştiriyor. Sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen yeni güncelleme sonrası hashtag bölümündeki En Yeni (Recent) sekmesi uygulamadan kaldırıldı.

ShiftDelete'in haberine göre; bu sekme isminden de anlaşılacağı üzere söz konusu hashtag ile yapılan son paylaşımları içeriyordu. Yeni tasarımda artık sadece Başlıca ve Reels sekmeleri olacak, kullanıcılar hashtag’in bulunduğu popüler gönderileri ve Reels videolarını görebilecekler. Şirket değişikliği yapma sebebini sosyal medyadan açıkladı.

For a small group, we’re testing more recent and timely content in ‘Top’ and ‘Reels’ tabs in hashtags, and removing the ‘Recent’ tab. We want to see if this helps people connect with more interesting and relevant content on hashtags, while also keeping them across what’s current. pic.twitter.com/nLb6BiFRws