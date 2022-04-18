Bella Hadid'den Instagram'a sansür suçlaması: 'Filistin paylaşımlarımı engelliyor'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:05

ABD vatandaşı Filistinli model Bella Hadid, İsrail askerlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarına tepki gösterdiği paylaşımlarının Instagram tarafından engellendiğini öne sürdü.

51 milyon takipçisi olan Hadid, “Filistin hakkında paylaşım yaptığımda hemen gölge yasağı uygulanıyor ve 1 milyon az [takipçi] hikayelerimi ve paylaşımlarımı görüyor” dedi.

Hadid, söz konusu yasağın ardından İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya müdahalesini ve Filistinlilerle girdikleri çatışmaları gösteren videolar ve fotoğraflar paylaştı. Hadid, “Bu bir güç gösterisi ve iğrenç bir şiddet durumu. Özellikle de ramazan ayında. Nasıl yaparlar bunu?” diye tepki gösterdi.

Filistin Kızılay’ı da yaptığı açıklamada Kudüs ve Batı Şeria'da birçok Filistinlinin plastik mermi ve ses bombalarıyla hedef alındığını aktardı.