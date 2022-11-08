Instagram'dan yeni yaş doğrulama dönemi!
Instagram kısa bir süre önce test etmeye başladığı video ile yaş doğrulama sisteminin kapsamını genişletiyor.
Instagram güvenlik tedbirlerini artırmak adına farklı özellikleri bünyesine ekledi. İki faktörlü kimlik doğrulama gibi özellikleri bünyesinde barındıran Instagram'ın kullanıcı sayısı hızla artarken, yaş doğrulama için video sistemini daha fazla kişiye getirmeye karar verdi. İlk etapta ABD'deki kullanıcılara açılan özellik Avrupa'da ve Birleşik Krallık'ta kullanıma açıldı.
INSTAGRAM'DAN YENİ VİDEO İLE YAŞ DOĞRULAMA DÖNEMİ
Instagram'ın bu yeni sisteminde video çekerek yaş doğrulamak mümkün kılınıyor. Bu bölgelerde ve ülkelerde artık kullanıcılar, kimliklerini eklemenin yanında video çekerek yaşlarını doğrulayacak.
Kullanıcıların doğruluma için çektiği bu videolar ise, bir dijital kimlik girişimi olan Yoti ile analiz edilecek. Bu sistem tahmini bir yaş söyleyecek ve işlem tamamlandığında bu videolar analiz edilecek. Analizin ardından da sistemden kalıcı olarak silinecek.
Özelliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belirsiz.
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