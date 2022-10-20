Instagram'ın yeni özellikleri duyuruldu: Yeni engelleme sistemi!

20 Ekim 2022 Perşembe, 20:53

Instagram profillere müzik ekleme özelliğini test ederken, diğer bir yandan da güvenlik odaklı özelliklerini duyuruyor. İşte daha yeni yapılan bir duyuruya göre Instagram güvenlik tarafına biraz daha yüklenecek.

ÖZELLİKLER SÜREKLİ YENİLENİYOR YA DA GÜNCELLENİYOR

Daha önce uygulamaya 'gizlenen sözcükler' şekilnde bir altyapı gelmişti. Türkiye özelinde Türkçe dil desteği kazanan özellik, yakında herkese açılacak. Instagram tarafından yapılan açıklamada direkt şunlar yazıyor:

“Topluluk Kurallarımıza aykırı olmayan ancak uygunsuz, saygısızca veya rahatsız edici olabilecek içerikleri (ör. ırkçı karalamalar, küfürlü sözcükler ya da dolandırıcılıklar), Gizlenen Sözcükler ayarını kullanarak gizleyebilirsiniz. Ayrıca gizlemek istediğiniz sözcükleri, sözcük öbeklerini, sayıları ve ifade simgelerini içeren bir özel liste de oluşturabilirsiniz.”

Engelleme tarafında ise daha önce bir kişiyi engellediğinizde o kişinin hesabı ve yeni oluşturması muhtemel hesapları engelleniyordu. Şimdi ise o kişinin oluşturduğu tüm hesaplara engel geliyor.



Ebeveyn tarafında da yeni kontroller getirileceğini direkt Twitter üzerinden bir video ile Adam Mosseri duyurdu.