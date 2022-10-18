Instagram profillere 'müzik ekleme' özelliğini test ediyor

Instagram'ın yeni müzik ekleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şu anda test edilen özellik, kullanıcıların diğer profillerle etkileşimini artıracak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 10:13
Instagram profillere 'müzik ekleme' özelliğini test ediyor
Abone Ol google-news

Milyonlarca aktif kullanıcısıyla önemli bir sosyal medya platformu olan Instagram, yeni özellikleri bünyesine eklemek için testlere devam ediyor.

Daha önceki yıllarda hatırlayacağınız üzere hikayeler özelliğine müzik ekleme özelliğini getiren platform, bu özelliğin sıklıkla kullanıldığını fark etmiş olacak ki şimdi de kullanıcıların profillerine 'müzik ekleme' özelliğini test ediyor. 

INSTAGRAM, MSN GİBİ Mİ OLUYOR?

Farklı sosyal medya platformlarının birbirinin özelliklerini kopyaladıklarını görüyoruz. Özellikle Snapchat ve TikTok gibi platformlardan alınan özelliklerin sayısı günden güne artarken Instagram müzik ekleme özelliğini deniyor. Bu günümüz mesajlaşma araçları ve sosyal medya ağları yokken kullanılan MSN özelliğine benziyor. MSN'de şu anda dinlenen müziği profilinize ekleyebiliyordunuz. 

Sosyal medya  ağlarının yeni deneğidi özellikleri keşfeden Alessandro Paluzzi ve Matt Navara kısa bir süre önce Instagram’ın yeni özelliğini, Twitter’dan paylaştı. Kullanıcıların Instagram profillerine müzik eklemeyi sağlayacak hizmeti şimdilik test aşamasında yer alıyor. Özelliğin bütün kullanıcılara açılıp açılmayacağı ya da ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla WhatsApp'ta yer alan 'uçtan uca şifreleme' özelliği Instagram'a da taşınacak. Instagram'ı daha güvenli bir hale getirmek isteyen Meta, şifreleme özelliğini popüler bir diğer uygulamasına getirmek için testlere başlamıştı. 


Instagram Instagram eski tasarım Instagram fenomenleri Instagram hesabı Instagram profile müzik ekleme

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler